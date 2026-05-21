Civita | il modello della milanesità per gestire la città nel 2027

In vista del 2027, si discute del ruolo di Milano e delle figure che potrebbero guidarla. Tra le questioni principali, si analizza se chi nasce in Lombardia abbia maggiori possibilità di rappresentare la città. Si parla anche di come un modello gestionale ispirato a un noto ristorante possa influenzare la gestione urbana, stimolando riflessioni sulla compatibilità tra tradizione e innovazione nel contesto milanese. La discussione si concentra su aspetti pratici e sulle modalità di leadership più adatte per il futuro della metropoli.

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