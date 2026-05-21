Civita | il modello della milanesità per gestire la città nel 2027
In vista del 2027, si discute del ruolo di Milano e delle figure che potrebbero guidarla. Tra le questioni principali, si analizza se chi nasce in Lombardia abbia maggiori possibilità di rappresentare la città. Si parla anche di come un modello gestionale ispirato a un noto ristorante possa influenzare la gestione urbana, stimolando riflessioni sulla compatibilità tra tradizione e innovazione nel contesto milanese. La discussione si concentra su aspetti pratici e sulle modalità di leadership più adatte per il futuro della metropoli.
? Domande chiave Chi può davvero guidare Milano se non è nato in Lombardia?. Come può il modello gestionale di Panino Giusto trasformare la città?. Perché le origini romane di Civita alimentano le polemiche elettorali?. Cosa significa nascere una seconda volta nella città che si sceglie?.? In Breve Paragone con la candidatura di Stefano Parisi nel 2016 per il centrodestra.. Ventotto anni di residenza a Milano dopo i primi 27 trascorsi a Roma.. Modello gestionale basato sulla qualità e sul radicamento nel tessuto milanese.. Visione politica focalizzata sul lavoro e sull'impegno civile per la comunità.. L’imprenditore Antonio Civita ha risposto tramite un video sui social alle critiche riguardanti le sue origini romane, rivendicando un legame profondo con la città di Milano dopo ventotto anni di vita in Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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