Civita buco di 150mila euro | Fondazione Carnevale verso commissariamento

La Fondazione Carnevale si trova di fronte a un possibile commissariamento a causa di un debito di 150mila euro accumulato nelle ultime due gestioni. Restano da chiarire le modalità con cui sono stati gestiti e spesi i fondi destinati a maschere e parcheggi, mentre si cerca di capire chi sarà chiamato a coprire i debiti. La situazione ha portato a un intervento delle autorità per valutare la gestione finanziaria e le responsabilità delle passate amministrazioni.

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? Punti chiave Chi dovrà pagare i debiti accumulati dalle ultime due gestioni?. Come sono spariti i fondi previsti per maschere e parcheggi?. Perché lo statuto obbliga il Comune al commissariamento immediato?. Quali conseguenze avrà il buco finanziario sulla tradizione locale?.? In Breve Debiti accumulati dalle ultime due gestioni pari a 133mila euro.. Entrate effettive inferiori al 50% rispetto ai 175mila euro previsti.. Simone Brunelli denuncia entrate mancanti da maschere libere e parcheggi.. Statuto impone commissariamento per debiti oltre 10mila euro da sei mesi.. Il sindaco Luca Giampieri ha annunciato il commissariamento della Fondazione Carnevale Civitonico a seguito di una seduta del consiglio comunale tenutasi il 19 maggio a Civita Castellana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civita, buco di 150mila euro: Fondazione Carnevale verso commissariamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondazione Carnevale Civitonico verso il commissariamento: "Debito di 150mila euro"La Fondazione Carnevale Civitonico si avvia verso la strada del commissariamento straordinario. Scontro sui conti del Carnevale Civitonico: “Buco da 150mila euro”, ma la Fondazione smentisceClima rovente da campagna elettorale a Civita Castellana e al centro del dibattito finiscono i numeri del Carnevale. Fondazione Carnevale: debito di 133mila euro, chiesti chiarimenti sulla gestione dei contiFondazione Carnevale: debito di 133mila euro, chiesti chiarimenti sulla gestione dei conti. Civita Castellana - Rischio commissariamento - È quanto emerso durante l'ultimo consiglio comunale dell'attu ... tusciaweb.eu Scoperto un buco di 150mila euro nella gestione del CarnevaleFondazione carnevale di Civita Castellana, il buco di bilancio è arrivato a 150 mila euro. La segnalazione è arrivata da Danilo Corazza - candidato Sindaco- Simone Brunelli - Partito Democratico ... ilmessaggero.it