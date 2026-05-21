Città della Scienza un fine settimana all’insegna del mangiar sano

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza organizza un evento dedicato all’alimentazione sana. Durante queste giornate sono previste diverse attività rivolte a visitatori di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere il consumo di frutta e verdura tra bambini e bambine. L’iniziativa si propone di aiutare i più giovani ad acquisire abitudini alimentari più equilibrate, offrendo momenti di approfondimento e coinvolgimento sul tema del mangiar sano.

Rai 2: Bova, D’Alessio, De Luca, Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise, lo show di Vicedomini Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli Sabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza propone un fine settimana all’insegna del mangiar sano con attività per visitatori di tutte le età, allo scopo di incoraggiare bambine e bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane. Le attività proposte promuovono anche l’importanza di scegliere prodotti di stagione e a km zero, per riscoprire il legame con il territorio, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare una filiera alimentare più sostenibile, contrastando e prevenendo gli sprechi alimentari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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