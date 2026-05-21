Città della Scienza un fine settimana all’insegna del mangiar sano

Da ildenaro.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza organizza un evento dedicato all’alimentazione sana. Durante queste giornate sono previste diverse attività rivolte a visitatori di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere il consumo di frutta e verdura tra bambini e bambine. L’iniziativa si propone di aiutare i più giovani ad acquisire abitudini alimentari più equilibrate, offrendo momenti di approfondimento e coinvolgimento sul tema del mangiar sano.

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