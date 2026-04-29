Città della Scienza un weekend dedicato al mangiar sano

Da 2anews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Città della Scienza si svolge un fine settimana dedicato al mangiar sano. L’evento è stato pensato per coinvolgere sia bambini che adulti, offrendo occasioni di approfondimento sull’importanza di consumare frutta e verdura. Durante le giornate, i visitatori avranno modo di partecipare a attività e laboratori incentrati sulle buone abitudini alimentari. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla scelta di alimenti salutari.

Un nuovo weekend a Città della Scienza. Piccoli e grandi visitatori potranno scoprire quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari sane. Nell’ambito del programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Città della Scienza dedica il weekend del 2 e 3 maggio al mangiar sano. Attraverso laboratori interattivi ed esperienze coinvolgenti, piccoli e grandi visitatori potranno scoprire quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari sane, prevenire gli sprechi e promuovere stili di vita sostenibili.🔗 Leggi su 2anews.it

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