Città della Scienza weekend dedicato al mangiar sano

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento del programma Frutta e verdura nelle scuole, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e gestito dall’Ismea. La manifestazione si concentra sul tema dell’alimentazione sana, offrendo attività e iniziative rivolte alle scuole e ai visitatori interessati a promuovere il consumo di prodotti freschi e naturali. L’evento si svolge nel contesto della collaborazione tra enti pubblici e istituti scolastici.

Sabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento con il programma comunitario Frutta e verdura nelle scuole, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. L’iniziativa è dedicata a bambini e famiglie e punta a diffondere l’importanza di una sana alimentazione e di stili di vita sostenibili. Tra le proposte del weekend: il laboratorio creativo “ Ritratti. da gustare!”, il laboratorio educativo “ Frutta e verdura. a mattoncini!”, con focus sulla stagionalità e sulla provenienza a km zero degli alimenti, e la caccia al tesoro all’interno del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, accompagnata dal robot Aphel, per scoprire i “super-poteri” di frutta e verdura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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