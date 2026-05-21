Città Caudina la Regione Campania attiva il masterplan

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha approvato ieri la delibera n. 192, che ha dato il via al Masterplan per la Città Caudina. Il progetto coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, situati nell’Irpinia, oltre ai comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano e Forchia. La delibera rappresenta un passaggio ufficiale per l’attivazione di questo strumento strategico dedicato alle aree coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Con la delibera n. 192 approvata ieri la Giunta regionale della Campania ha attivato il Masterplan della Città Caudina, uno strumento strategico che coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina per l’Irpinia e di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Agro aversano, la Regione Campania approva il Masterplan: coinvolti 17 ComuniLa Giunta regionale della Regione Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano, dando ufficialmente il...

Regione Campania, Masterplan Litorale Cilento Sud: pronto il progetto definitivoE' stato presentato il Progetto integrato di Valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud, presso la sala Giunta della Regione Campania, a cui...

città caudina città caudina la regioneValle Caudina, parte il programma integrato di valorizzazioneLa Giunta regionale della Campania, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera relativa al Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Città Caudina. (ANSA) ... ansa.it

città caudina città caudina la regioneLa Giunta Regionale della Campania approva il Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina PoliticaLa Giunta Regionale della Campania ha approvato oggi la delibera sul Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. È un passaggio storico per la Valle Caudina, che finalmente entra ... realtasannita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web