Città Caudina la Regione Campania attiva il masterplan
La Regione Campania ha approvato ieri la delibera n. 192, che ha dato il via al Masterplan per la Città Caudina. Il progetto coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, situati nell’Irpinia, oltre ai comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano e Forchia. La delibera rappresenta un passaggio ufficiale per l’attivazione di questo strumento strategico dedicato alle aree coinvolte.
“Con la delibera n. 192 approvata ieri la Giunta regionale della Campania ha attivato il Masterplan della Città Caudina, uno strumento strategico che coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina per l’Irpinia e di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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