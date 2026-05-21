Città Caudina la Regione Campania attiva il masterplan

La Regione Campania ha approvato ieri la delibera n. 192, che ha dato il via al Masterplan per la Città Caudina. Il progetto coinvolge i territori di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, situati nell’Irpinia, oltre ai comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano e Forchia. La delibera rappresenta un passaggio ufficiale per l’attivazione di questo strumento strategico dedicato alle aree coinvolte.

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