Pista di atletica via libera ai lavori dopo oltre 20 anni di attesa
Dopo più di vent’anni di attese, rinvii e ostacoli, sono stati avviati i lavori per la costruzione di una nuova pista di atletica. La realizzazione di questo impianto rappresenta una delle opere più attese dalla comunità locale, che ha subito numerosi rallentamenti nel corso degli anni. Ora, con l’avvio ufficiale dei lavori, si apre una fase di progressi concreti per l’area sportiva.
Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e ostacoli, prende finalmente il via uno dei cantieri più attesi dalla comunità locale: quello per la realizzazione della nuova pista di atletica. Un’opera simbolo per la città di Aversa, rimasta per troppo tempo intrappolata tra lungaggini burocratiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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