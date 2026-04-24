Ikea ha deciso | sbarca a Corciano Dopo anni di attesa ecco la svolta Iniziati i lavori e via alle candidature

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ikea ha annunciato ufficialmente l’apertura di un nuovo negozio a Corciano, dopo diversi anni di attese. I lavori di allestimento sono già iniziati e le candidature per le posizioni di lavoro devono essere inviate entro il 6 maggio. Il nuovo ceo di Ikea Italia ha dichiarato al Sole 24 Ore che si tratta di un progetto ormai in fase avanzata, indicando che l’apertura potrebbe avvenire a breve.

e Michele Nucci Dovrebbe essere davvero la volta buona: i lavori di allestimento sono già iniziati, le candidature per gli addetti al negozio scadono il 6 maggio e le dichiarazioni al Sole 24 Ore del nuovo ceo di Ikea Italia, Alpaslan Deliloglu, sono state piuttosto chiare. Ikea sbarcherà a breve in Umbria e a quanto pare ha scelto di farlo a Corciano, nell’area commerciale del Quasar. Il primo indizio è proprio quello delle candidature a un posto di lavoro: nel sito di Ikea, dove all’interno della pagina jobs, è scritto chiaro e tondo: "Per la nostra nuova apertura nell’area di Perugia stiamo costruendo il nostro team". L’avviso è stato pubblicato il 14 aprile scorso e scade tra due settimane.🔗 Leggi su Lanazione.it

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