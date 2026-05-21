Circolo chiuso per risse e aggressioni a Cornigliano Ceraudo | Abbiamo denunciato per mesi le criticità

Dopo settimane di segnalazioni e raccolta di firme, la questura di Genova ha deciso di chiudere temporaneamente per 15 giorni un circolo privato situato in via San Giovanni d'Acri a Cornigliano. La decisione è arrivata a seguito di episodi di risse e aggressioni che si sono verificati all’interno della struttura. La chiusura temporanea si inserisce in un'azione volta a contrastare comportamenti violenti e problematiche legate alla sicurezza pubblica nella zona.

Dopo una raffica di esposti e firme raccolte, la questura di Genova ha disposto la sospensione per 15 giorni di un circolo privato di via San Giovanni d'Acri a Cornigliano. Il provvedimento è arrivato dopo una serie di segnalazioni relative a schiamazzi, liti, risse e aggressioni, e dopo una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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