Far west a Cornigliano tra risse e degrado | maxi controlli della polizia locale

A Cornigliano, domenica 17 maggio, si sono verificati nuovi episodi di violenza e degrado. La polizia locale ha eseguito controlli estesi nella zona, in particolare nei pressi di un locale di via San Giovanni d'Acri, dove si è verificata un’ulteriore rissa. Il presidente del Municipio Medio Ponente ha annunciato l'invio di una lettera a prefetto, questore e comandante dei vigili urbani, in risposta alle situazioni di ordine pubblico registrate di recente. La situazione nel quartiere continua a destare preoccupazione tra cittadini e autorità.

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