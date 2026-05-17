Ad Arona torna il Festival musicale W la banda!

Da novaratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“La musica è donna”: un viaggio musicale dalle icone del passato alle regine del pop moderno. La musica attraverso la voce delle donne: intensa, rivoluzionaria, elegante, libera. Con questo concerto, la San Giorgio Music Band di Arona celebra le artiste che hanno lasciato un segno indelebile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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