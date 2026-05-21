Cinque colpi d’arma fa fuoco contro auto in sosta a Poggioreale
Quattro uomini hanno aperto il fuoco contro un’auto parcheggiata in via Marino da Caramanico, a Poggioreale. I colpi sono stati esplosi poco dopo mezzogiorno e hanno colpito la vettura, che si trovava in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non risultano persone ferite o altre conseguenze immediate legate all’episodio.
Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale intervengono a via Marino da Caramanico all’altezza del civico 5 per colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti – probabilmente in sella a una moto – avevano esploso 5 colpi contro un’auto parcheggiata, una vettura in leasing. Indagini in corso, sul posto anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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