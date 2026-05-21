Raffica di colpi d' arma da fuoco contro un' auto in sosta | il raid da uno scooter in corsa

Un episodio di sparatoria si è verificato in una strada di Napoli, dove un'auto in sosta è stata bersaglio di numerosi colpi d'arma da fuoco. L'intervento dei carabinieri è stato richiesto dopo che sono stati uditi diversi spari provenienti da uno scooter in corsa, nelle vicinanze del civico 5 di via Marino da Caramanico. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto per le verifiche e per raccogliere eventuali testimonianze. Al momento, non ci sono notizie di feriti.

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I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Marino da Caramanico all’altezza del civico 5 per l'esplosione di una serie di colpi d’arma da fuoco.Poco prima ignoti - probabilmente in sella a una moto - avevano colpito un’auto parcheggiata, una Mercedes AMG SL63 in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada Sullo stesso argomento Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentisticoÈ successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. The Kensei Warrior updated reddit #IRMABANDIERA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Acerra, colpi di pistola contro la casa di un pregiudicatoUn gesto dimostrativo o un avvertimento: sono queste le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla raffica di i colpi di pistola sparata all'indirizzo della finestra di un pregiudicato di Acerra, probab ... rainews.it Atripalda, raffica di colpi contro la casa di un romA due giorni dagli spari contro un'abitazione di contrada Alvanite, ad Atripalda, emergono nuovi elementi sull'episodio che ha scosso la notte di Pasqua. Nel mirino è finita la casa di un ventenne di ... ilmattino.it