Cinque biancorossi nella lista dei 30 azzurri per la VNL 2026
Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato i nomi dei 30 atleti convocati per la prossima Volleyball Nations League 2026. Tra questi, cinque giocatori provenienti dal club Gas Sales Bluenergy Piacenza sono stati selezionati. La lista comprende atleti di varie regioni e club, pronti a rappresentare l’Italia nelle prossime partite internazionali. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso il sito federale e le piattaforme social dedicate alla nazionale.
Sono cinque i giocatori di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inseriti, dal CT Ferdinando De Giorgi, nella lista dei 30 azzurri che saranno utilizzati per la Volleyball Nations League 2026.L’opposto Alessandro Bovolenta, il palleggiatore Paolo Porro, il libero Domenico Pace e i centrali. 🔗 Leggi su Today.it
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