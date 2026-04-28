Sei i biancorossi nella lista degli azzurri in vista della Volleyball Nations League 2026

Sei atleti di Gas Sales Bluenergy Piacenza sono stati inseriti nella lista preliminare degli azzurri convocati per la prossima Volleyball Nations League 2026. La selezione è stata annunciata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, che ha stilato una long list di nomi pronti a partecipare alle attività di preparazione. La lista comprende i giocatori che si stanno allenando in vista delle imminenti fasi di qualificazione e delle competizioni ufficiali.

Sono sei i giocatori di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inseriti nella long list degli azzurri che lavoreranno in vista della Volleyball Nations League 2026 stilata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.Di fatto tutti i giocatori italiani della squadra biancorossa, eccetto Dragan.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Calendario Italia Nations League 2026/27: date e orari ufficiali del cammino degli azzurri nella competizione. Il programma completoBastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato... Calendario Italia Nations League 2026/27: ecco le date e gli orari delle gare degli azzurri. Il programmaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Aggiornamenti e dibattiti Sei i biancorossi nella lista degli azzurri in vista della Volleyball Nations League 2026Sono sei i giocatori di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inseriti nella long list degli azzurri che lavoreranno in vista della Volleyball Nations League 2026 stilata dal commissario tecnico Ferdina ... ilpiacenza.it Italia vince il derby De Giorgi-Blengini nella Volleyball Nations League 2025La Volleyball Nations League 2025 dell’Italia è cominciata con il derby dei timonieri ex la Lube, De Giorgi vs Blengini. In Canada gli azzurri di Fefè hanno avuto la meglio 3-1 sulla Bulgaria di ... ilrestodelcarlino.it