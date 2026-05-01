VNL 2026 | tre talenti di Padova nella lista di De Giorgi
Il selezionatore nazionale ha incluso tre atleti della squadra di Padova nella rosa preliminare per la prossima edizione della Volleyball Nations League del 2026. La lista comprende giocatori che attualmente militano nel club veneto, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui ruoli. La convocazione fa parte della fase di preparazione in vista delle competizioni internazionali previste per il torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal settore tecnico.
? Cosa sapere De Giorgi inserisce tre giocatori della Sonepar Padova nella lista preliminare per la VNL 2026.. La selezione tecnica per la nazionale italiana proseguirà fino alla convocazione ufficiale del 20 maggio.. A Milano, questa mattina, Ferdinando De Giorgi ha illustrato il percorso tecnico per la Volleyball Nations League 2026 presentando i primi nomi della selezione nazionale presso Palazzo Lombardia. Tra gli atleti inseriti nella lista preliminare per la preparazione degli azzurri figurano tre giocatori della Sonepar Padova: Andrea Truocchio, Mattia Orioli e Davide Gardini. Il cammino verso la Nations League attraverso i talenti bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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