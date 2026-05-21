Cinquantenario Quintanella | ecco le date dei festeggiamenti

Le celebrazioni per il cinquantenario di Quintanella sono state ufficialmente annunciate e si svolgeranno nel corso dell’anno. Le date principali sono state stabilite e comunicate, con un calendario di eventi che si estende per tutto il periodo. Per il mese di agosto sono stati programmati alcuni eventi specifici, tra cui manifestazioni pubbliche e iniziative culturali. Le iniziative si terranno in diverse date, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e i visitatori.

? Punti chiave Quando inizieranno ufficialmente le celebrazioni per il cinquantenario?. Quali eventi speciali sono stati programmati per il mese di agosto?. Cosa riveleranno gli studi storici sulle antiche ntuarie locali?. Come cambierà la gestione della manifestazione per questo anniversario speciale?.? In Breve Prove in Piazza San Domenico il 6 giugno e cena a Scafali il 20 giugno.. Gara tamburini il 21 agosto e sfida finale il 30 agosto.. Interventi storici di Anna Maria Rodante e Daniel Canfarini sul passato locale.. Partecipazione di Riccardo Meloni, Alessandra Leoni, Marco Cesaro e Laura Servi.. Il programma per il cinquantenario della Quintanella di Scafali è stato svelato domenica 17 maggio nella Sala Rossa di Palazzo Trinci a Foligno, delineando un calendario di celebrazioni che coinvolgerà l’intera comunità tra giugno e agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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