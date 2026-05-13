Tra mercoledì e sabato, sono stati programmati controlli con autovelox in diverse strade della Lombardia. La Polizia Stradale ha comunicato le località precise in cui saranno installati i dispositivi, coinvolgendo varie province della regione. Le date e i punti di controllo sono stati annunciati pubblicamente, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità sulle principali arterie stradali.

? Punti chiave Dove sono posizionati esattamente gli autovelox tra mercoledì e sabato?. Quali province lombarde saranno colpite dai controlli della Polizia Stradale?. Quali tratti autostradali saranno sorvegliati tra Como e Lodi?. Come cambieranno i controlli sulla SS 629 e sulla SP 169?.? In Breve Mercoledì 13 maggio controlli su SP 342 Briantea in provincia di Bergamo.. Giovedì 14 maggio monitoraggio su SS 629 Varese e SP 169 bergamasca.. Venerdì 16 maggio pattuglie attive sull'autostrada A 59 tra Como e Lodi.. Sabato 17 maggio blitz su A 07 Milano-Genova e SS 9 verso Lecco.. Tra lunedì 11 e domenica 17 maggio 2026, la Polizia Stradale intensifica i controlli sulle strade della Lombardia attivando una serie di autovelox per monitorare le velocità sulla rete statale e provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, blitz degli autovelox: ecco le strade e le date dei controlli

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