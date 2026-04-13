Nba ecco il tabellone dei play-in e dei playoff | tutti gli accoppiamenti e le date

L'Nba ha annunciato il tabellone ufficiale dei play-in e dei playoff, con le partite del torneo di qualificazione previste dal 14 al 17 aprile. Dopo questa fase, si apriranno le serie di playoff a partire dal 18 aprile. Sono stati definiti gli accoppiamenti tra le diverse squadre e le date di avvio delle prime gare delle Finals, che rappresentano il momento culminante della stagione.

Con l’ultima giornata di regular season si è definito il quadro dei playoff Nba. Archiviata l’ultima fase di stagione regolare, tra chi si giocava ancora qualcosa e il tanking più spinto, ora si entra nel vivo. Le prime sei squadre di ciascuna Conference hanno conquistato l’accesso diretto ai playoff, mentre quelle classificate dal settimo al decimo posto dovranno passare dal play-in per completare il tabellone. I play-in saranno dal 14 al 17 aprile, mentre il primo turno dei playoff inizierà il 18 aprile. Poi le Finals: gara-1 è in programma il 3 giugno. I play-in si giocheranno tra il 14 e il 17 aprile, a partita secca, prima dell’inizio dei playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba, ecco il tabellone dei play-in e dei playoff: tutti gli accoppiamenti e le date Leggi anche: Tabellone di Europa League, l'Italia rischia il derby agli ottavi. Tutti i possibili accoppiamenti dei playoff Leggi anche: Superlega, Trento batte Cisterna e chiude terza. Ecco gli accoppiamenti dei playoff NBA Playoffs Standings 2026 Today ; NBA Standings Today ; NBA games today ; NBA schedule ; NBA games