Cinquant' anni di sport Gullo premiato dal sindaco Battaglia

A Palazzo San Giorgio si è svolta una cerimonia di premiazione in cui il sindaco facente funzioni ha consegnato un attestato di merito a Enzo Gullo, riconoscendolo come uomo di sport, educatore e tecnico impegnato nei settori giovanili di calcio. La cerimonia ha celebrato i cinquant'anni di attività nel mondo dello sport di Gullo. L'evento ha riunito rappresentanti istituzionali e figure sportive locali in un momento dedicato al riconoscimento di una lunga carriera.

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Cerimonia di premiazione a Palazzo San Giorgio con attestato di merito conferito dal sindaco facente funzioni Battaglia per Enzo Gullo, uomo di sport, educatore e tecnico nei settori giovanili di calcio.Nella sala dei Lampadari, il riconoscimento a cinque decenni di passione per i valori etici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Basket Passignano, che traguardo! Cinquant’anni di sport e passione Il libro di roberto rossi. Cinquant’anni di sport nell’AretinoPer gli amanti dello sport e di Arezzo, arriva nelle librerie un libro che può rispondere a molte, se non tutte, le domande e le curiosità in materia. Ferrari 312 B 1970 Jacky Icks Scala 1:4 completamente autocostruita cinquant’anni fa! Un modello che ricorda quelli di Michele Conti e Paolo Devodier! Complimenti al fortunato proprietario! #tinycars #ferrari #scalemodel #f1 #model x.com 50 anni di sport, Enzo Gullo premiato dal sindaco Battaglia con un Attestato di meritoCerimonia di premiazione a Palazzo San Giorgio con Attestato di Merito conferito dal sindaco f.f. Battaglia per Enzo Gullo, uomo di sport, educatore e tecnico nei settori giovanili di calcio. Nella Sa ... strettoweb.com Uomini sopra i 40 anni, avete mai avuto uno sport in cui avete sempre voluto competere ma non lo avete mai fatto? Cosa vi ha fermato? reddit Maddaloni, 50 anni di sport e passione: gli Amici del Podismo festeggiano in BibliotecaMercoledì 20 la Biblioteca Comunale di Maddaloni ospita il cinquantenario degli Amici del Podismo. Presente il sindaco De Filippo, assessore Ventrone. Verrà presentato un libro sulla storia dell’ass ... casertaweb.com