Cinquant' anni di sport Gullo premiato dal sindaco Battaglia

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo San Giorgio si è svolta una cerimonia di premiazione in cui il sindaco facente funzioni ha consegnato un attestato di merito a Enzo Gullo, riconoscendolo come uomo di sport, educatore e tecnico impegnato nei settori giovanili di calcio. La cerimonia ha celebrato i cinquant'anni di attività nel mondo dello sport di Gullo. L'evento ha riunito rappresentanti istituzionali e figure sportive locali in un momento dedicato al riconoscimento di una lunga carriera.

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Cerimonia di premiazione a Palazzo San Giorgio con attestato di merito conferito dal sindaco facente funzioni Battaglia per Enzo Gullo, uomo di sport, educatore e tecnico nei settori giovanili di calcio.Nella sala dei Lampadari, il riconoscimento a cinque decenni di passione per i valori etici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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