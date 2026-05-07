Il libro di roberto rossi Cinquant’anni di sport nell’Aretino

È in arrivo in libreria un volume dedicato a cinquant’anni di attività sportiva nella provincia di Arezzo. Il libro di Roberto Rossi si rivolge a chi ha seguito e praticato lo sport in zona, offrendo una panoramica storica e dettagliata di eventi, squadre e protagonisti locali. La pubblicazione si propone come una testimonianza delle vicende sportive che hanno segnato il territorio nel corso dei decenni.

Per gli amanti dello sport e di Arezzo, arriva nelle librerie un libro che può rispondere a molte, se non tutte, le domande e le curiosità in materia. Si intitola " Storia dello sport nella provincia di Arezzo - le vicende e i protagonisti dell’agonismo sportivo 1876-2026 " ed è un volume edito da Aska Edizioni e scritto da Roberto Rossi (nella foto), figlio dell’indimenticato Mario, detto Pinella, legatissimo all’Arezzo calcio per circa cinquant’anni, prima da portiere, poi da allenatore in più momenti. Il libro viene presentato oggi alle ore 17.30 al Circolo Artistico, dove l’autore dialogherà con il giornalista Luigi Alberti. Si tratta di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il libro di roberto rossi. Cinquant’anni di sport nell’Aretino Notizie correlate Un libro per raccontare cinquant’anni di biscottiIl 1975 segnò l’inizio di una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli italiani: facevano la loro comparsa nei punti vendita le prime... Leggi anche: Basket Passignano, che traguardo! Cinquant’anni di sport e passione Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il libro di roberto rossi. Cinquant’anni di sport nell’Aretino; Castelletto Ticino, Roberto Valbuzzi presenta il libro 50. Anni, racconti, ricette; '50 anni di terremoto', un libro corale racconta la rinascita del Friuli; Il libro Hairitage – Le venti eredità e la mostra delle immagini più iconiche della storia dell’acconciatura. Ecco Pensare Blu – Dal pensiero critico al problem solving, il libro controcorrente di Roberto BassoAl giorno d’oggi non c’è tempo per pensare, bisogna correre, andare veloci. Macinare metaforici chilometri senza mai fermarsi un secondo a riflettere. Tutto scorre frenetico: il mondo del lavoro con i ... tpi.it Cinquant’anni. Pensavo di non avere nulla da dire: in fondo 50 è solo un numero. Poi stasera mi è venuto un guizzo e ho provato a disegnare una mappa della mia vita. Non perfetta, incompleta, piena di strade lasciate fuori. Ma vera. Ho usato la facilitazione g - facebook.com facebook 6 maggio 1976 – 6 maggio 2026 Cinquant’anni fa il Friuli veniva colpito al cuore da una tragedia che ha segnato profondamente la sua storia. La memoria del Friuli vive nella sua forza. IL FRIULI RINGRAZIA E NON DIMENTICA! x.com