Cinisello Balsamo omaggia Rocco Chinnici e gli dedica il Comando della polizia locale

A Cinisello Balsamo, un edificio pubblico dedicato alla polizia locale porta ora il nome di Rocco Chinnici, giudice ucciso in un attentato nel 1983. La cerimonia ha coinvolto autorità e rappresentanti istituzionali, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione. La struttura simbolizza l’impegno contro la criminalità organizzata e la tutela dei cittadini. La scelta di intitolare il luogo a Chinnici vuole ricordare il suo ruolo nella lotta alla mafia.

Un luogo simbolo della legalità che da oggi porta il nome di chi ha dedicato la propria vita alla giustizia. Si è svolta oggi, giovedì 16 aprile, la cerimonia di intitolazione del Comando della polizia locale di Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano, al magistrato Rocco Chinnici.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la PoliziaL'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina. Il comando della polizia locale si rafforza con 7 agenti e 26 veicoliArrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Cinisello, il comando di polizia locale intitolato a Rocco Chinnici. Il Comando della Polizia Locale di Cinisello Balsamo intitolato al magistrato Rocco Chinnici15 aprile 2026 - Si svolgerà giovedì 16 aprile, alle ore 11.30 la cerimonia di intitolazione del Comando di Polizia Locale della nostra città al ... cronacamilano.it Cinisello Balsamo, inaugurazione piazza Ramelli: l’omaggio al giovane assassinato ma anche fischi e manifestazioni di protestaCinisello Balsamo (Milano), 29 aprile 2025 – La lunga giornata di Cinisello Balsamo si è conclusa con una piazza divisa a metà. Da un lato le istituzioni con il sindaco Giacomo Ghilardi e il ... ilgiorno.it