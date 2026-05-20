Troppi cinghiali nelle vicinanze | chiude la scuola Gramsci e forse l' Anna Frank Insorgono i genitori degli alunni

A causa di frequenti avvistamenti di cinghiali nelle vicinanze, la scuola Gramsci è stata chiusa temporaneamente, mentre si valuta la possibilità di chiudere anche quella Anna Frank. La decisione è stata presa dalla dirigenza scolastica dopo che gli animali sono stati avvistati tre volte nell’ultima settimana. I genitori degli studenti hanno protestato, chiedendo interventi per garantire la sicurezza dei ragazzi. La situazione ha generato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico.

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