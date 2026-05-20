Troppi cinghiali nelle vicinanze | chiude la scuola Gramsci e forse l' Anna Frank Insorgono i genitori degli alunni
A causa di frequenti avvistamenti di cinghiali nelle vicinanze, la scuola Gramsci è stata chiusa temporaneamente, mentre si valuta la possibilità di chiudere anche quella Anna Frank. La decisione è stata presa dalla dirigenza scolastica dopo che gli animali sono stati avvistati tre volte nell’ultima settimana. I genitori degli studenti hanno protestato, chiedendo interventi per garantire la sicurezza dei ragazzi. La situazione ha generato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico.
ANCONA – Scuole Gramsci chiuse per cinghiali. Le Frank forse. Così ha deciso al momento la dirigenza scolastica visto che nell'ultima settimana gli animali sono stati avvistati ben tre volte. La situazione esasperata ha portato, dopo mesi di segnalazione ai forestali e al Comune di Ancona, i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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