Cinghiali alla scuola Gramsci | scatta il piano sicurezza domani la riapertura
Dopo un periodo di chiusura, la scuola Gramsci di Posatora riaprirà regolarmente domani mattina. La decisione è stata presa dopo che il plesso scolastico era stato temporaneamente chiuso a causa di un nuovo avvistamento di cinghiali nelle vicinanze. La presenza degli animali aveva causato tensione nel quartiere e aveva portato alla sospensione delle attività scolastiche. Il Comune ha predisposto un piano di sicurezza per evitare ulteriori ingressi degli ungulati nell'area.
ANCONA – Riaprirà regolarmente domani mattina il plesso scolastico Gramsci. Una svolta arrivata dopo ore di tensione nel quartiere di Posatora, dove la dirigenza scolastica era stata costretta a decretare la sospensione delle attività a causa dell'ennesima incursione ravvicinata dei cinghiali. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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