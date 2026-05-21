Cinghiali alla scuola Gramsci | scatta il piano sicurezza domani la riapertura

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di chiusura, la scuola Gramsci di Posatora riaprirà regolarmente domani mattina. La decisione è stata presa dopo che il plesso scolastico era stato temporaneamente chiuso a causa di un nuovo avvistamento di cinghiali nelle vicinanze. La presenza degli animali aveva causato tensione nel quartiere e aveva portato alla sospensione delle attività scolastiche. Il Comune ha predisposto un piano di sicurezza per evitare ulteriori ingressi degli ungulati nell'area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA – Riaprirà regolarmente domani mattina il plesso scolastico Gramsci. Una svolta arrivata dopo ore di tensione nel quartiere di Posatora, dove la dirigenza scolastica era stata costretta a decretare la sospensione delle attività a causa dell'ennesima incursione ravvicinata dei cinghiali. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Troppi cinghiali nelle vicinanze: chiude la scuola Gramsci e forse l'Anna Frank. Insorgono i genitori degli alunni

Emergenza cinghiali in città. Ora scatta il piano operativo: controlli e catture con le gabbieIl controllo diretto della popolazione di cinghiali in ambito urbano rappresenta il primo passo operativo emerso dalla riunione che si è tenuta...

cinghiali alla scuola gramsciAncona, allarme cinghiali a scuola: chiude l'asilo Gramsci. La protesta dei genitori: Mesi di segnalazioni, Comune inermeANCONA Cinghiali dentro, alunni fuori. È l’assurda storia dell’asilo Gramsci di via Brodolini, chiuso da oggi (e fino a data da destinarsi) dopo i ripetuti avvistamenti ... corriereadriatico.it

cinghiali alla scuola gramsciAncona, cinghiali a ridosso delle scuole Gramsci e Anna Frank: chiuso l'asilo, bambini a casa senza preavviso. La rabbia dei genitoriANCONA - Cinghiali a ridosso delle scuole Gramsci e Anna Frank: chiusa la scuola dell’infanzia, alunni a casa e famiglie senza preavviso. È quanto sta accadendo ad Ancona, ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web