Nella città si è verificato un aumento di cinghiali nelle aree urbane, portando alla convocazione di una riunione presso la Prefettura di Ascoli. Durante l'incontro è stato deciso di avviare un piano operativo che prevede controlli e catture della fauna selvatica utilizzando gabbie. Questa misura si inserisce come primo intervento per gestire la presenza crescente di animali selvatici nel centro abitato.

Il controllo diretto della popolazione di cinghiali in ambito urbano rappresenta il primo passo operativo emerso dalla riunione che si è tenuta presso la Prefettura di Ascoli, convocata per affrontare un fenomeno in sensibile aumento nelle ultime settimane all’interno del territorio comunale. Su richiesta dell’amministrazione comunale, la Regione Marche avvierà la procedura per la stipula di un protocollo d’intesa tra tutti gli enti coinvolti, con l’obiettivo di disciplinare in modo chiaro e coordinato le operazioni di cattura degli esemplari avvistati in città, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In questa fase sarà particolarmente rilevante l’impiego delle nuove gabbie di tipo ’pig brig’, recentemente acquisite dall’Ambito Territoriale di Caccia di Ascoli e messe a disposizione della Polizia provinciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza cinghiali in città. Ora scatta il piano operativo: controlli e catture con le gabbie

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