concorso letterario nazionale premiazione al teatro degli oscuri

Si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale al Teatro degli Oscuri. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi autori e appassionati, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti ai vincitori. La scrittura viene definita come un’abilità, un sogno e un banco di prova, un’esperienza che lascia un segno e contribuisce alla crescita personale. La manifestazione ha celebrato l’impegno e la passione di chi si dedica alla scrittura, offrendo uno spazio di confronto e valorizzazione.

La scrittura è abilità, sogno, un banco di prova, un’esperienza che lascia un segno e che aiuta a maturare e crescere. Succede sempre ma in particolar modo in età giovanile, quella dove si forma la personalità e si guarda il mondo con occhi curiosi mettendo in campo la propria sensibilità. Sono tanti i concorsi culturali in giro per l’Italia e uno dei più consolidati lo si può trovare in Valdichiana e precisamente a Torrita di Siena, grazie al "Concorso letterario nazionale per ragazzi", che taglia il traguardo delle undici edizioni, promosso dall’ Accademia degli Oscuri, una delle realtà più importanti del territorio e sempre in prima linea nel valorizzare la cultura e il talento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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