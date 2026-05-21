Cinema un film sull’operazione per evacuare bambini feriti da Gaza

Un nuovo film dedicato all'operazione di evacuazione di bambini feriti provenienti da Gaza è stato annunciato. La produzione è realizzata da Rai Cinema e MasiFilm, con il supporto di HBO Max. La notizia arriva in un momento in cui si intensificano le narrazioni cinematografiche che trattano temi legati ai conflitti e alle emergenze umanitarie. La pellicola si propone di raccontare, attraverso immagini e testimonianze, le difficoltà di un’operazione di soccorso in una zona di conflitto.

Roma, 21 mag. (askanews) – Rai Cinema e MasiFilm, con la partecipazione di HBO Max, hanno annunciato il nuovo lavoro di Alessandro Tonda (“Il Nibbio”) dal titolo “Linea di difesa – Gaza”, un film action ispirato a fatti reali che racconta il delicato lavoro dell’intelligence italiana, delle forze speciali d’élite e dell’Unità di Crisi della Farnesina, impegnate in un’operazione ad alto rischio per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini palestinesi feriti dai bombardamenti israeliani. Un progetto nato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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These Children Are Safe 1940 | Britains Wartime Evacuation Explained

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