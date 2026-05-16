Esercitazione al Boncio Esplosione finta nel treno in galleria | dieci feriti da evacuare

Durante la notte, all’interno della galleria del Boncio, si è svolta un’esercitazione che prevedeva una simulazione di esplosione e incendio. Il scenario ha coinvolto un treno fermo, con il fumo generato artificialmente e dieci persone segnalate come ferite da evacuare. L’attività è stata coordinata con l’obiettivo di verificare le procedure di emergenza e la capacità di intervento delle squadre di soccorso in condizioni simulate. Nessun incidente reale è avvenuto durante l’evento.

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Una notte dentro la galleria del Boncio con un’esplosione simulata, il fumo di un incendio, un treno fermo e una decina di feriti da evacuare. Non sarà un’emergenza vera, ma dovrà sembrarlo il più possibile: questa notte andrà in scena un’esercitazione congiunta tra Rfi, Vigili del fuoco e 118 per testare la macchina dei soccorsi. La galleria del Boncio diventerà quindi, per una notte, il banco di prova di un’emergenza complessa. Rete ferrovie Italia testerà le proprie procedure legate alla sicurezza ferroviaria e alla gestione dell’infrastruttura, i Vigili del fuoco quelle di intervento tecnico urgente ed evacuazione, mentre il 118 verificherà l’organizzazione sanitaria sul campo, dalla prima valutazione dei feriti al loro eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esercitazione al Boncio. Esplosione finta nel treno in galleria: dieci feriti da evacuare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Esplosione nel carro armato: tragedia durante l’esercitazione, morti tre soldatiTre soldati delle Forze di autodifesa terrestri giapponesi (GSDF) sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un... Bus carico di studenti travolto da treno al passaggio a livello: cinque feritiUn autobus di linea Cotral e un treno della stessa azienda si sono scontrati questa mattina alle 8.