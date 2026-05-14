Come vivono i bambini a Gaza? Foto film e poesie dalle macerie

Come vivono i bambini a Gaza: è il fulcro di How Kids Roll, mostra al via oggi a Palazzo Merulana (Roma) e visitabile fino al 28 giugno. Foto, video, film e poesie – scritte dai bambini gazawi – narrano la quotidianità segnata dalla guerra: dagli scatti di Melissa McClaren (2022-23) a quelli di Mahmoud Abu Hamda, sino alle opere di Simone Legno. Il progetto ospita anche l’omonimo film di Loris Lai, curatore della mostra assieme a Joseph Lefevre. La pellicola – ispirata al romanzo Sulle onde della libertà (2013, Mondadori) di Nicoletta Bortolotti – racconta l’amicizia tra un ragazzo palestinese e uno israeliano, sbocciata durante la seconda intifada (2003), e uniti dal surf.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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