Cinque giovani registi pugliesi a Los Angeles | in California i nuovi talenti dell' audiovisivo

Cinque registi pugliesi sono approdati a Los Angeles per partecipare alla seconda edizione di ‘InFocus:Puglia’, un evento organizzato e sostenuto dall'Apulia Film Commission. La manifestazione si svolge negli Stati Uniti e ha lo scopo di promuovere i giovani talenti dell'audiovisivo provenienti dalla regione. I registi hanno lasciato l’Italia per presentare le loro opere e partecipare a incontri e proiezioni nel contesto internazionale.