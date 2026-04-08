Cinque giovani registi pugliesi a Los Angeles | in California i nuovi talenti dell' audiovisivo
Cinque registi pugliesi sono approdati a Los Angeles per partecipare alla seconda edizione di ‘InFocus:Puglia’, un evento organizzato e sostenuto dall'Apulia Film Commission. La manifestazione si svolge negli Stati Uniti e ha lo scopo di promuovere i giovani talenti dell'audiovisivo provenienti dalla regione. I registi hanno lasciato l’Italia per presentare le loro opere e partecipare a incontri e proiezioni nel contesto internazionale.
Cinque giovani autori pugliesi sono volati a Los Angeles, negli Stati Uniti, per la seconda edizione di ‘InFocus:Puglia’, vetrina prodotta e sostenuta dall'Apulia Film Commission per promuovere i nuovi talenti dell'arte audiovisiva.Il programma, che si svolgerà dall'8 all'11 aprile, è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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