L’Estate di Cinecittà prende il via con l’inaugurazione della stagione 2026, che prevede la riapertura del parco acquatico e una serie di eventi in programma. Durante l’estate, il polo capitolino ospiterà festival, spettacoli pirotecnici e celebrazioni dedicate al mondo del cinema. La manifestazione segna l’apertura ufficiale delle attività estive, attirando visitatori e appassionati di intrattenimento. La programmazione si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolgendo diverse aree del complesso.

Cosa: L’inaugurazione ufficiale della stagione estiva 2026 del polo capitolino, con la riapertura del parco acquatico e un fitto calendario di festival, spettacoli pirotecnici e celebrazioni cinematografiche.. Dove e Quando: Presso Cinecittà World, alle porte di Roma. I cancelli per la stagione calda si aprono il 30 maggio, con un lungo fine settimana di festeggiamenti che culminerà nel ponte del 2 giugno.. Perché: Per godere di un’esperienza di intrattenimento a trecentosessanta gradi, che unisce l’adrenalina delle giostre al relax caraibico, passando per la nostalgia del grande cinema e le atmosfere epiche dell’antica Roma.. L’arrivo della bella stagione nella capitale porta con sé un rinnovato desiderio di evasione e di intrattenimento all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Estate di Cinecittà tra Aqua World ed Eventi

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