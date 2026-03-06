Aeroporti traffico passeggeri in crescita nei primi due mesi del 2026
Nei primi due mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno registrato un aumento del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita interessa diverse strutture della regione e si riflette in numeri ufficiali diffusi dalle autorità aeroportuali. I dati confermano una tendenza in corso da alcuni mesi, senza indicare variazioni improvvise o cali nel flusso dei viaggiatori.
Tra Bari, Brindisi e Foggia sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale BRINDISI - Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale. In dettaglio 777.972 sono stati i passeggeri di linea nazionale e 472.502 i passeggeri della linea internazionale che continua a crescere facendo registrare un più 14,7 per cento. Un risultato questo che consolida la crescita e la solidità della rete aeroportuale pugliese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
