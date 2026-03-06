Aeroporti traffico passeggeri in crescita nei primi due mesi del 2026

Nei primi due mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno registrato un aumento del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita interessa diverse strutture della regione e si riflette in numeri ufficiali diffusi dalle autorità aeroportuali. I dati confermano una tendenza in corso da alcuni mesi, senza indicare variazioni improvvise o cali nel flusso dei viaggiatori.

Tra Bari, Brindisi e Foggia sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale BRINDISI - Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale. In dettaglio 777.972 sono stati i passeggeri di linea nazionale e 472.502 i passeggeri della linea internazionale che continua a crescere facendo registrare un più 14,7 per cento. Un risultato questo che consolida la crescita e la solidità della rete aeroportuale pugliese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

È boom di passeggeri nell'aeroporto d'Abruzzo nei primi due mesi del 2026, +78,60%Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali...

Leggi anche: Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri

Adani Enterprises Q3 FY26 Results: PAT Soars 90x, Navi Mumbai Airport Goes Live #q3fy26results

Una selezione di notizie su Aeroporti traffico passeggeri in....

Temi più discussi: Toscana Aeroporti vola oltre il milione di passeggeri, febbraio da record per Firenze e Pisa; Undici milioni di passeggeri: 2025 da record negli aeroporti sardi; Aeroporti, de Pascale rassicura: Nessuna crisi al Marconi, investimenti per la crescita | VIDEO; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.

Traffico aereo in crescita ad inizio 2026: oltre un milione di passeggeri per Bari, Brindisi e FoggiaProsegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di ... immediato.net

In aeroporti Puglia +14,7% di passeggeri internazionali nei primi due mesi 2026Anche nei primi due mesi del 2026 è positiva la tendenza del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256. (ANSA) ... ansa.it

L'aeroporto di #Washington Ronald Reagan è uno degli aeroporti miei preferiti negli #StatiUniti per la comodità e l'intermodalità. Certo non è Milano Linate con la sua metro ogni 3 minuti, ma la connessione al centro città rimane efficiente. x.com

Canale 3. . Dopo giorni di paura tra missili e aeroporti paralizzati nel Golfo, una famiglia senese è finalmente rientrata a casa. Sara Pellegrini, architetto e contradaiola della Tartuca, era rimasta bloccata ad Abu Dhabi con il marito e i due figli piccoli mentre la c - facebook.com facebook