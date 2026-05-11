Cina in crescita ad aprile produzione e vendita di veicoli elettrici e ibridi

In Cina, ad aprile, sia la produzione che le vendite di veicoli a nuova energia, inclusi elettrici e ibridi, sono aumentate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di settore pubblicati recentemente. La crescita si riferisce a tutte le categorie di veicoli a energia alternativa, senza specificare numeri o percentuali. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore cinese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) della Cina hanno registrato una crescita su base annua nel mese di aprile, secondo i dati di settore diffusi oggi. La produzione di NEV è aumentata del 5,5% su base annua, raggiungendo 1,32 milioni di unità, mentre le vendite sono cresciute del 9,7%, attestandosi a 1,34 milioni di unità, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Ad aprile, i veicoli a nuova energia hanno rappresentato il 53,2% delle vendite complessive di auto nuove, secondo i dati. Nei primi quattro mesi dell’anno, la produzione e le vendite di auto in Cina hanno raggiunto rispettivamente 9,61 e 9,57 milioni di unità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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