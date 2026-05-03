Terni rifiuti nel cimitero | la protesta per il degrado delle tombe

A Terni, i residenti hanno segnalato il deposito di rifiuti all’interno di un cimitero, una situazione che si è protratta per più di trenta giorni senza interventi. La causa principale sembra essere il mancato intervento di Terni Reti S.r.l., che avrebbe dovuto gestire lo smaltimento. La presenza di rifiuti e il degrado delle tombe hanno portato alla protesta dei cittadini, preoccupati per lo stato del sito.

? Cosa scoprirai Chi deve rispondere del mancato intervento della Terni Reti S.r.l.?. Come sono stati ignorati i rifiuti per oltre trenta giorni?. Perché le segnalazioni passate non hanno portato alla pulizia immediata?. Quali provvedimenti prenderà il sindaco Bandecchi dopo la lettera di protesta?.? In Breve Marcello Giovannetti ha inviato la lettera al sindaco Stefano Bandecchi il 3 maggio.. I rifiuti marciscono presso il cimitero di Terni da oltre trenta giorni.. Il servizio di manutenzione è affidato alla società Terni Reti S.r.l.. Giovannetti aveva già segnalato il degrado il 25 giugno 2025.. Marcello Giovannetti ha inviato una lettera di sdegno al sindaco Stefano Bandecchi il 3 maggio, denunciando che presso il cimitero di Terni cumuli di rifiuti marciscono da oltre trenta giorni vicino alle tombe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, rifiuti nel cimitero: la protesta per il degrado delle tombe Notizie correlate Non aprite quelle Porte Sante. Transenne, cantieri e degrado fra le tombe dei grandi. Sos dal cimitero monumentaleFirenze, 6 marzo 2026 – Passeggiare tra i vialetti del cimitero monumentale delle Porte Sante non è una semplice visita, ma un lento esercizio di... Ostra, il cimitero nel degrado: denuncia shock per l’incuria? Cosa sapere La lista civica Impegno per Ostra denuncia il degrado del cimitero comunale.