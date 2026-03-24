Fibra ottica partiti i lavori di ripristino degli asfalti | 190 le strade interessate dagli interventi

Sono iniziati in questi giorni i lavori di ripristino degli asfalti in diverse strade della città, coinvolgendo complessivamente 190 vie. Gli interventi riguardano le aree interessate dalla posa della fibra ottica e prevedono il rifacimento del manto stradale in corrispondenza dei tratti interessati. Le operazioni si svolgono contemporaneamente in più punti del territorio urbano.

Partiti i lavori di ripristino degli asfalti nelle vie interessate dalla posa della fibra ottica: coinvolte 190 strade per oltre 17mila metri quadrati Partiti in questi giorni i lavori di ripristino degli asfalti nelle vie interessate dalla posa della fibra ottica. Sono 190 le vie interessate dai lavori per un totale di 17.819 metri quadrati. L’intervento di ripristino consiste nella fresatura e successivo riempimento delle trincee con conglomerato bituminoso di 3 centimetri circa di spessore. “Siamo finalmente arrivati alla fase di ripristino degli asfalti dopo la posa della fibra ottica che ha potenziato la rete su tutta la città - spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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