Cimici dei letti alla Casa Fratelli Tutti esplode il caso | Imbarazzante silenzio dei vertici aziendali

La presenza di cimici dei letti presso la struttura denominata Casa Fratelli Tutti ha portato a un’escalation di polemiche. La segnalazione, che evidenzia la diffusione di insetti e le condizioni igienico-sanitarie, è stata resa nota con toni decisi. Tuttavia, l’assenza di una risposta ufficiale dai vertici dell’ente coinvolto ha sollevato ulteriori critiche, secondo quanto dichiarato dalla Fp Cgil di Messina. La questione riguarda anche aspetti legati alla gestione e alla comunicazione ufficiale sulla vicenda.

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