Cimici dei letti alla Casa Fratelli Tutti esplode il caso | Imbarazzante silenzio dei vertici aziendali

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza di cimici dei letti presso la struttura denominata Casa Fratelli Tutti ha portato a un’escalation di polemiche. La segnalazione, che evidenzia la diffusione di insetti e le condizioni igienico-sanitarie, è stata resa nota con toni decisi. Tuttavia, l’assenza di una risposta ufficiale dai vertici dell’ente coinvolto ha sollevato ulteriori critiche, secondo quanto dichiarato dalla Fp Cgil di Messina. La questione riguarda anche aspetti legati alla gestione e alla comunicazione ufficiale sulla vicenda.

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La segnalazione arriva con toni netti, ma ciò che pesa ancora di più, secondo la Fp Cgil di Messina, non è soltanto il problema igienico-sanitario. È il silenzio che lo accompagna.Alla Casa Fratelli Tutti, struttura della Messina Social City, si sarebbe verificata un’infestazione da cimici dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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