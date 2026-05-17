Trump investe in Meta e Goldman Sachs esplode il caso dei conflitti d’interesse alla Casa Bianca
Un fondo collegato alla famiglia dell’allora presidente ha movimentato fino a 750 milioni di dollari tra azioni, obbligazioni e fondi indicizzati, mentre l’uomo alla guida degli Stati Uniti si trovava alla Casa Bianca. Recentemente sono emersi dettagli sui suoi investimenti in Meta e Goldman Sachs, mentre si apre un'indagine sui possibili conflitti di interesse legati alle attività finanziarie e alle decisioni politiche. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione degli interessi personali in un periodo di grande attenzione pubblica.
Un fondo legato alla famiglia Trump avrebbe movimentato fino a 750 milioni di dollari tra azioni, obbligazioni e fondi indicizzati mentre il presidente continua a guidare gli Stati Uniti dalla Casa Bianca. E il sospetto, inevitabile, torna a essere sempre lo stesso: quanto può essere davvero separato il ruolo pubblico di Donald Trump dai suoi interessi economici privati? Secondo i documenti pubblicati dall’Office of Government Ethics americano, l’agenzia nata dopo il Watergate per monitorare possibili casi di corruzione e conflitto d’interesse nell’amministrazione federale, nei primi mesi del 2026 il trust collegato alla famiglia Trump ha effettuato migliaia di operazioni finanziarie su alcuni dei colossi più potenti dell’economia americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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