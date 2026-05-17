Trump investe in Meta e Goldman Sachs esplode il caso dei conflitti d’interesse alla Casa Bianca

Un fondo collegato alla famiglia dell’allora presidente ha movimentato fino a 750 milioni di dollari tra azioni, obbligazioni e fondi indicizzati, mentre l’uomo alla guida degli Stati Uniti si trovava alla Casa Bianca. Recentemente sono emersi dettagli sui suoi investimenti in Meta e Goldman Sachs, mentre si apre un'indagine sui possibili conflitti di interesse legati alle attività finanziarie e alle decisioni politiche. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione degli interessi personali in un periodo di grande attenzione pubblica.

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Un fondo legato alla famiglia Trump avrebbe movimentato fino a 750 milioni di dollari tra azioni, obbligazioni e fondi indicizzati mentre il presidente continua a guidare gli Stati Uniti dalla Casa Bianca. E il sospetto, inevitabile, torna a essere sempre lo stesso: quanto può essere davvero separato il ruolo pubblico di Donald Trump dai suoi interessi economici privati? Secondo i documenti pubblicati dall’Office of Government Ethics americano, l’agenzia nata dopo il Watergate per monitorare possibili casi di corruzione e conflitto d’interesse nell’amministrazione federale, nei primi mesi del 2026 il trust collegato alla famiglia Trump ha effettuato migliaia di operazioni finanziarie su alcuni dei colossi più potenti dell’economia americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump investe in Meta e Goldman Sachs, esplode il caso dei conflitti d’interesse alla Casa Bianca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forget Ai Goldman Sachs Just Quietly Bought Billions of These 3 AI Stocks While You Chased Nvidia Sullo stesso argomento Guerra in Iran, la giornata. Panico a Goldman Sachs. Il consigliere di Khamenei minaccia TrumpProsegue la guerra contro l'Iran mossa da Usa e Israele, anche se regge il cessate il fuoco la cui scadenza è fissata per il 22 aprile. Scontro acceso alla Casa Bianca: Trump esplode contro la giornalista? Cosa sapere Trump attacca Norah O’Donnell alla Casa Bianca dopo la lettura del manifesto di Cole Allen. Trump pronto a colpire l’Iran? Il petrolio vola. Goldman Sachs mette in guardia dal greggio sanzionato in mareI timori su un conflitto in Iran nel fine settimana o la prossima fanno infiammare di nuovo i prezzi del petrolio all’indomani della corsa giornaliera più rilevante (+4,3%) dall’ottobre del 2025. Il ... milanofinanza.it Putin sblocca l’uscita di Goldman Sachs dalla Russia. Come cambiano gli equilibri dopo TrumpVladimir Putin autorizza Goldman Sachs a vendere la sua divisione in Russia (229° istituto di credito) alla società di investimento armena Balchug Capital. Accordo con paletti. Tre le banche europee ... milanofinanza.it