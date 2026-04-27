Giornalisti | Ast al fianco dei colleghi Rai di Firenze contro la cessione della storica sede Incontro dei vertici aziendali in Comune
L’Associazione Stampa Toscana si schiera dalla parte dei giornalisti Rai di Firenze che si oppongono alla cessione della sede storica. I rappresentanti dell’ente si sono incontrati con i vertici dell’azienda in Comune per discutere della questione. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra le parti, senza che siano stati resi noti dettagli specifici degli accordi o delle decisioni prese.
Il Cdr della Tgr Toscana torna a chiedere all’Azienda l’apertura di un confronto serio e trasparente sul futuro della storica sede Rai di Firenze, inserita nel piano di alienazioni immobiliari, e sul conseguente trasferimento in altro sito. Il Cdr apprende con preoccupazione la notizia di un incontro che si sarebbe svolto nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio tra la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, e i vertici della Rai, in merito alla possibile vendita dell’immobile di Largo Alcide De Gasperi. A destare maggiore allarme non è la posizione della Sindaca, che avrebbe ribadito il proprio no al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, quanto piuttosto il silenzio dell’Azienda su una questione così rilevante.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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