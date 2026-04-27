L’Associazione Stampa Toscana si schiera dalla parte dei giornalisti Rai di Firenze che si oppongono alla cessione della sede storica. I rappresentanti dell’ente si sono incontrati con i vertici dell’azienda in Comune per discutere della questione. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra le parti, senza che siano stati resi noti dettagli specifici degli accordi o delle decisioni prese.

Il Cdr della Tgr Toscana torna a chiedere all’Azienda l’apertura di un confronto serio e trasparente sul futuro della storica sede Rai di Firenze, inserita nel piano di alienazioni immobiliari, e sul conseguente trasferimento in altro sito. Il Cdr apprende con preoccupazione la notizia di un incontro che si sarebbe svolto nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio tra la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, e i vertici della Rai, in merito alla possibile vendita dell’immobile di Largo Alcide De Gasperi. A destare maggiore allarme non è la posizione della Sindaca, che avrebbe ribadito il proprio no al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, quanto piuttosto il silenzio dell’Azienda su una questione così rilevante.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti: Ast al fianco dei colleghi Rai di Firenze contro la cessione della storica sede. Incontro dei vertici aziendali in Comune

Notizie correlate

Caso Petrecca, protesta in tutti i tg Rai e giornalisti in sciopero delle firme contro i vertici aziendaliSi allarga la protesta in casa Rai contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca dopo la figuraccia nella telecronaca della cerimonia di apertura...

Giornalisti: Ast e Tgr Rai Toscana, manifestazione alla Rai in difesa della sede e per il contratto. Gli impegni della politicaFIRENZE – La politica non è spaccata, in Toscana, nella difesa della storica sede della Rai di Firenze che l’Azienda vorrebbe vendere.