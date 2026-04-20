Nella serata di ieri, 19 aprile 2026, si è verificato un allineamento tra la Luna crescente, il pianeta Venere e l’ammasso delle Pleiadi, visibile da diverse regioni del paese. L’evento ha coinvolto appassionati di astronomia e osservatori amatoriali, offrendo uno spettacolo visivo insolito e di notevole interesse. Numerosi osservatori hanno segnalato la visibilità contemporanea di questi corpi celesti nel cielo notturno.

Un raro allineamento tra la Luna crescente, il pianeta Venere e l’ammasso delle Pleiadi ha offerto uno spettacolo astronomico senza precedenti nella serata di ieri, 19 aprile 2026, coinvolgendo osservatori da Palidoro fino alla Sardegna. La configurazione celeste, che ha la falce lunare muoversi nel cuore della costellazione del Toro, ha offerto una sfida tecnica ai fotografi professionisti impegnati nel catturare la luce soffusa delle Sette Sorelle in prossimità del satellite terrestre. La sfida tecnica tra luce lunare e stelle profonde. L’evento cosmico ha richiesto una gestione estremamente precisa dei contrasti luminosi cercava di documentare la vicinanza tra la Luna e l’ammasso stellare M45.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna, Venere e Pleiadi: lo straordinario incontro nel cielo notturno

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