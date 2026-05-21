Due sindaci delle zone interessate hanno richiesto il ripristino degli autovelox sulla SR15, dopo un aumento degli incidenti che ha coinvolto una ciclista. La rimozione dei controlli elettronici ha portato a un incremento delle infrazioni e degli incidenti lungo quella tratta. Per riattivare gli autovelox, è necessario ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti, che devono valutare le motivazioni e rispettare le procedure previste dalla normativa vigente. La questione resta al centro di un dibattito tra amministrazioni locali e organi di controllo.

? Punti chiave Perché la rimozione degli autovelox ha causato l'aumento degli incidenti?. Chi deve autorizzare il ripristino dei controlli sulla SR15?. Come hanno influito le nuove norme del 2024 sulla sicurezza?. Quali passi intende fare il Prefetto per rispondere ai sindaci?.? In Breve Sindaci Natin, Naletto, Cominato e Baratto chiedono ripristino controlli su via Borsellino.. Autovelox su SR15 disinstallati definitivamente il 29 aprile 2025.. Prima del 2012 si registravano cinque morti per incidenti sulla zona.. Proposte tecniche della Polizia Locale attendono via Veneto Strade e ANAS.. Una donna di Fiesso d’Artico ha perso la vita dopo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista investita sulla SR15: i sindaci chiedono gli autovelox

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