Investita a L’Aquila | ciclista ucraina di 21 anni

Una ciclista ucraina di 21 anni è stata investita mentre pedalava in via Mausonia a L’Aquila. La ragazza ha riportato un grave infortunio e è stata soccorsa sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

Una giovane donna di ventun anni, cittadina ucraina, ha subito un grave infortunio mentre pedalava lungo via Mausonia a L’Aquila. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha coinvolto un veicolo a motore che ha travolto la ciclista. Il personale del 118 è giunto immediatamente sul luogo dell’accaduto per prestare i primi soccorsi alla vittima. L’impatto ha causato alla ragazza un serio trauma cranico-facciale, ferita che richiede attenzione medica immediata e monitoraggio costante. La notizia resta in aggiornamento mentre si attendono sviluppi clinici sulla sua condizione fisica. Si tratta di un evento tragico che tocca direttamente la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza viaria nella città abruzzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Investita a L’Aquila: ciclista ucraina di 21 anni Articoli correlati Incidente stradale, investita ciclista: donna di 43 anni in ospedaleUna donna di 43 anni è stata investita mentre percorreva via Mentana a Monza a bordo della sua bici. Leggi anche: Investita da un bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anni Tutti gli aggiornamenti su Investita a L'Aquila ciclista ucraina... Ciclista 21enne investita all’Aquila, intervenuto il 118: ricoverata con trauma cranio-faccialeL'Aquila. Una giovane ciclista ucraina di 21 anni D. O., è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina ... abruzzolive.it RISSA FUORI DAL LOCALE ALL’AQUILA: BE ONE, PAGA CHI INVESTE SUL TERRITORIO E RISPETTA LE REGOLEL’AQUILA – Paga chi lavora, investe nel territorio e rispetta le regole. In un contesto in cui sempre più ragazzi faticano a trovare luoghi sicuri dove incontrarsi, la gestione ha deciso di ripartire ... abruzzoweb.it