Noi vogliamo restare | gli imprenditori balneari chiedono l' impegno dei candidati sindaci

Gli imprenditori balneari hanno manifestato la volontà di continuare le attività attuali, sottolineando la volontà di mantenere le proprie postazioni e proseguire con il lavoro di valorizzazione turistica e tutela del territorio e della costa. Hanno rivolto un appello ai candidati sindaci, chiedendo un impegno concreto per garantire la loro presenza e le attività che svolgono sulla costa. La richiesta è stata espressa attraverso una dichiarazione pubblica.

“Noi vogliano restare dove siamo e continuare il nostro lavoro di valorizzazione turistica e tutela del territorio e della costa. Non possiamo dimenticare i sacrifici fatti da noi e dalle nostre famiglie: anni di lavoro, impegno, investimenti per offrire ai turisti servizi all’altezza. Ora è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Turismo | G20 Spiagge Italiane, a Bibbona gli stati generali dei sindaci balneari: il summit tra governance dei territori costieri e fiscalità localeAppuntamento il 10 e 11 aprile con gli amministratori delle località balneari più importanti d'Italia. La prima sfida tra i quattro candidati sindaco: "Dobbiamo difendere gli operatori balneari"Il primo confronto fra i quattro candidati a sindaco per il comune di Comacchio, Samuele Bellotti (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e una sua... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Noi vogliamo restare: a Comacchio balneari a confronto con i candidati sindaco; Uno Maggio Taranto 2026, sul palco anche Francesca Albanese; Lecce, grande cuore ma solo un punto: un pari che tiene in vita la speranza; Copparo, Festa per il rientro del mercato settimanale in piazza del Popolo. “Noi vogliamo restare”: i balneari chiedono ai candidati sindaci di Comacchio un impegno sulle future gare per l’assegnazione delle concessioni x.com Gaza è ancora sotto assedio e noi non vogliamo restare in silenzio. Siamo figli e figlie del Mediterraneo, questo mare che unisce terre lontane e collega i popoli, questo mare che vorremmo fosse ponte di vita e non confine di morte. Metto la mia arte al servizio facebook