Disservizi nettezza urbana in viale Mecenate
Disservizi nella gestione dei rifiuti in viale Mecenate, nella zona verso Santa Maria, sono stati segnalati da alcuni cittadini. Sono state scattate fotografie che mostrano lo stato dei cassonetti, evidenziando eventuali problemi legati alla raccolta o all’accumulo di rifiuti. La situazione viene descritta come problematica e si attende un intervento da parte delle autorità competenti per risolvere la questione. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata in merito a interventi o tempistiche.
Buongiorno. Allego foto della situazione dei cassonetti di viale mecenate direzione Santa Maria delle Grazie, dopo l’edicola Ex Duffy. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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