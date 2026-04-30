Durante l’ultima riunione, la giunta comunale di Grottammare ha approvato due provvedimenti riguardanti la viabilità e la gestione dei parcheggi. Tra le decisioni prese, è stato istituito un senso unico in via Cagliata per tutta la stagione estiva. Questa modifica si aggiunge ad altre misure adottate per regolare il traffico e i parcheggi nella zona durante i mesi più caldi.

Nell’ultima seduta la giunta comunale di Grottammare ha adottato, tra gli altri, due provvedimenti in materia di viabilità e parcheggio. Ha confermato l’istituzione del senso unico in Via Cagliata con direzione da nord verso sud per il periodo estivo dal 13 giugno al 13 settembre di ogni anno al fine di garantire una migliore fluidità del traffico che nel periodo estivo si intensifica con enormi disagi per la popolazione. Inoltre ha disposto lo spostamento del cartello di divieto di accesso in Via Castello ubicando lo stesso all’incrocio con via Belvedere al fine di regolare e meglio organizzare l’accesso al centro storico ed alla ZTL. Nel contempo ha autorizzato l’accesso e il transito in tutte le zone a traffico limitato ai mezzi della Picenambiente per la raccolta dei rifiuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viabilità e parcheggi, senso unico per l’estate in via Cagliata

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