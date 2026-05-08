Da lunedì viale Nino Bixio a senso unico per i lavori della ciclabile Tosiani attaccano Ferrari e Tommasi

Da lunedì, viale Nino Bixio sarà trasformato in senso unico per consentire i lavori sulla nuova pista ciclabile. Nel frattempo, alcuni esponenti politici hanno rivolto critiche nei confronti di due figure della politica locale. L'amministrazione comunale ha annunciato che questa modifica si inserisce in un intervento più ampio di riqualificazione della viabilità in città. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti in corso sulla rete stradale urbana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La rivoluzione viabilistica di Verona voluta dall'Amministrazione Tommasi è pronta ad affrontare un nuovo capitolo.Il Comune infatti ha annunciato che da lunedì 11 maggio il cantiere per la realizzazione della ciclabile Parona–Ponte Garibaldi si sposterà da via Ciro Menotti a viale Nino Bixio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Da lunedì il via ai lavori sulla pista ciclabile di viale MarconiGli interventi saranno previsti fino a venerdì 3 aprile lungo il tratto compreso tra l’incrocio con via Beato Odorico e quello con via Cavallotti... Via Piancastelli cambia volto: pista ciclabile, senso unico e addio a 20 pini "pericolosi"Il progetto incassa la sostanziale soddisfazione dei residenti, anche se restano alcuni dubbi sull'abbattimento degli alberi e la richiesta di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciclabile Parona-Ponte Garibaldi: da lunedì viale Nino Bixio a senso unico; Da lunedì viale Nino Bixio a senso unico per i lavori della ciclabile. Tosiani attaccano Ferrari e Tommasi; Lavori ciclabile Verona: come cambia la viabilità in viale Nino Bixio; Ciclabile e traffico, da lunedì rivoluzione viabilistica in viale Bixio. Gli alberi di viale Nino Bixio non verranno tagliati(o.a.) La settimana scorsa s’era diffusa tra gli abitanti di Borgo Trento la notizia secondo la quale il Comune avrebbe il programma di tagliare gli alberi di viale Nino Bixio per far posto ad una pis ... giornaleadige.it Mercato di Treviso, da giugno la rivoluzione: bancarelle spostate dalle Mura in via Nino Bixio per far spazio al cantiereLa nuova data non è legato a presunti ritardi del cantiere delle Mura, che sta rispettando la tabella di marcia, ma alla soluzione di alcuni problemi logistici che si stanno rivelando particolarmente ... ilgazzettino.it Ciclabile Parona-Ponte Garibaldi: cantiere avanza in viale Nino Bixio, che da lunedì sarà a senso unico facebook Ad Alba investito un pedone in corso Nino Bixio: settantenne ricoverato dopo l’impatto x.com