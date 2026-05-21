Cibo e tradizioni cilentane | a Futani torna La Via del Gusto
Futani ospita il 23 e 24 maggio la quarta edizione de La Via del Gusto – Viaggio nel Borgo di Futani, manifestazione promossa dalla Pro Loco FUTOS APS con il supporto dell'UNPLI e di un ampio partenariato istituzionale che include il Parco Nazionale Cilento Vallo Diano Alburni, il Gal Casacastra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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