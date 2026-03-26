Dopo due edizioni, la manifestazione dedicata al cibo torna nel centro storico, ma questa volta si sposta in piazza Savonarola. Il mercato, noto per le bancarelle di legno, si tiene in occasione dell'edizione primaverile del 2026. La manifestazione si svolge in due giorni e propone prodotti gastronomici provenienti da diversi produttori locali.

La manifestazione ‘Il cibo è chi lo fa’, mercato del gusto caratterizzato dalle tipiche bancherelle di legno sul Listone, per l'edizione primaverile del 2026 si trasferisce in piazza Savonarola. L'evento si svolgerà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 (dalle 10 alle 20), coinvolgendo numerosi espositori locali, regionali e nazionali. Gli espositori, provenienti da ogni angolo d'Italia, offriranno una vasta gamma di prodotti stagionali e specialità tipiche. Tra le proposte si potranno trovare marmellate e confetture, salami e salumi nostrani e dell'Alta Langa, giardiniere, Prosecco di Valdobbiadene, tartufo,... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Due giorni di gusto, torna in centro storico 'Il cibo è chi lo fa'. Ma cambia piazza

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