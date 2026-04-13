Meno traffico e più spazio ai pedoni | ecco Möves il piano del Comune per ripensare la città in ottica pedonale

Oggi a Palazzo Marino è stato presentato Möves, il nuovo piano del Comune di Milano dedicato alla mobilità pedonale e ciclistica. Il documento stabilisce obiettivi, strategie e azioni specifiche per ridurre il traffico e aumentare gli spazi dedicati a pedoni e biciclette. La proposta mira a modificare l’organizzazione della mobilità urbana in modo da favorire una città più accessibile e meno congestionata.