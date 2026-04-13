Meno traffico e più spazio ai pedoni | ecco Möves il piano del Comune per ripensare la città in ottica pedonale
Oggi a Palazzo Marino è stato presentato Möves, il nuovo piano del Comune di Milano dedicato alla mobilità pedonale e ciclistica. Il documento stabilisce obiettivi, strategie e azioni specifiche per ridurre il traffico e aumentare gli spazi dedicati a pedoni e biciclette. La proposta mira a modificare l’organizzazione della mobilità urbana in modo da favorire una città più accessibile e meno congestionata.
È stato presentato oggi a Palazzo Marino Möves, il nuovo strumento del Comune di Milano che definisce obiettivi, strategie e azioni per lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica. L'obiettivo è quello di trasformare la città in uno spazio sempre più a misura di persona. Le linee guida sono.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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