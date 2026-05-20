Fatturato di 3,2 miliardi e oltre 12mila lavoratori | Cia Conad presenta il bilancio 2025

Nel 2025, Cia Conad ha registrato un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. La rete conta più di 12.000 lavoratori distribuiti su tutto il territorio. La crescita è stata confermata anche in termini assoluti, con un incremento del 3,2%. Questi dati sono stati comunicati in occasione della presentazione del bilancio annuale, che include anche dettagli sulla presenza e sull’andamento del gruppo nel settore della grande distribuzione.

Nel 2025 CIA-Conad ha sviluppato un fatturato totale alle casse di 3,2 miliardi di euro, segnando un incremento del +2,8% in omogeneo e del +3,2% in assoluto. È un dato positivo, superiore all’andamento del settore della distribuzione alimentare, che pure ha registrato nell’anno una performance. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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