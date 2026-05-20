Oltre 12mila lavoratori e fatturato alle casse che sale a 3,2 miliardi di euro | Cia Conad presenta il bilancio 2025

Nel 2025, Cia-Conad ha registrato un fatturato totale di 3,2 miliardi di euro, con un aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente in termini omogenei e del 3,2% in valori assoluti. La società impiega oltre 12.000 lavoratori e ha presentato il bilancio relativo a quest’anno, evidenziando una crescita dei ricavi rispetto al 2024. I dati sono stati diffusi in occasione della presentazione del bilancio ufficiale, che riporta anche dettagli sui risultati finanziari e sull’andamento delle attività.

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